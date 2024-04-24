بيان عاجل من «مصر للطيران» بشأن تغيير موعد إقلاع جميع الرحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، فسوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقاً للتوقيت الصيفي.

مراجعة الحجوزات والتأكد من مواعيد الإقلاع

وأهابت شركة مصر للطيران، في بيان منذ قليل، بجميع عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، فضلاً عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

وبحسب البيان، يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجوزات والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.