«مصر للطيران» تعلن استئناف رحلاتها إلى أبوظبي بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران استئناف رحلاتها، الجوية اليوم، من وإلى إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، موضحة أنّ توقف الرحلات الجوية كان ليوم واحد فقط إثر اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، وتسير مصر للطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبي.

وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أنّه في حال وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.