6 طرق للتواصل مع «مصر للطيران» لمعرفة مواعيد رحلات التوقيت الصيفي

كشفت الشركة الوطنية للطيران عن المواعيد الجديدة للرحلات بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي للمواطنين، حيث طالبت الشركة عملائها الحاجزين في رحلات مصر للطيران الداخلية والخارجية، التواصل مع الشركة لمعرفة المواعيد الجديدة.

وترصد السطور التالية طرق التواصل مع مصر للطيران للاستعلام عن المواعيد الجديدة للرحلات مع بدء التوقيت الصيفي، كما يلي.

طرق التواصل مع مصر للطيران للاستعلام عن الرحلات مع بدء التوقيت الصيفي

- التواصل مع مصر للطيران على الخط الساخن بمركز الخدمة 1717.

- التواصل مع مصر للطيران عبر الخط الأرضي 090070000

- التواصل على الارقام الدولية 97142306666+--- 966122297777+

- الدخول إلى الموقع الرسمي لمصر للطيران عبر الرابط هنـــــا.

- التواصل عبر أي فرع من مكاتب مصر الطيران المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- التوصل عبر الوكيل السياحي.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت تغيير مواعيد رحلاتها مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، بدءا من فجرالجمعة 26 أبريل طبقا للتوقيت الصيفي.