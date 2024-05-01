أم الولاد تقيم أغرب دعوى خلع بعد 25 سنة زواج.. ما القصة؟

لم تروق لها الحياة طوال السنوات الماضية، بل كانت تعيش أيامها من أجل أولادها، ومنذ 3 سنوات فاض بها الكيل، بعد أن تفاجأت بطلب زوجها الغريب بعد عشرة دامت أكثر من 20 عامًا، بهذه الكلمات بدأت «هنية. ص» السيدة الخمسينية حديثها مع «الوطن» عن سبب دعوى الخلع التي أقامتها ضد «محمد. أ»، لتسجل دعاوى الخلع قصة غريبة غير معتادة على مسمع الجميع، فما التفاصيل؟.

25 سنة حب و 5 أولاد

قبل 25 عامًا تزوجت «هنية» من ابن عمها، بعد قصة حب نشأت بينهم منذ الطفولة، لتعتقد أن الحياة ضحكت لها، ومع العيش معه تحت سقف واحد، بدأت تفهم أسباب عدم موافقة والدتها في البداية، لأنها كانت دائمًا تنصحها بالتأني في اختيار شريك حياتها لأن طباع الرجل تختلف داخل المنزل وخارجه، لكنها كانت تعتقد أنه على دراية بكل كبيرة وصغيرة عنه لأنهم يعيشوا في نفس البيت طوال حياتهم، ولم تعلم أن سيكون مصيرها طلب الطلاق وفقًا لحديثها.

«خلفت 5 أولاد، وبقى لقبي أم الولاد ورغم كل المشاكل كنت بتنازل وبعدي عشان ولادي، وبعد ما خلفت ابننا التاني بدأت الخلافات تكبر مع كل حمل، بحجة أنه عايز يخلف بنت، رغم أن كل العيلة مستغربة، لدرجة إني غضبت أكتر من مرة»، وتقول «هنية»: إنها تحملت معه مصاعب الحياة، ولم تميل عن طوعه طوال السنوات الماضية، بل ساعدته ماديًا وكان يقابل كل ذلك بخيانتها وينكر ذلك.

دعوى خلع لسبب غريب

قبل 3 سنوات وبالتحديد في عام 2021، علمت الزوجة بطلب زوجها التي وصفته بـ «الأناني والمتهور»، بعد هذا العمر بأنه يريد الزواج من أخرى ليحقق حلمة وتنجب له فتاة، لكنها اعتقدت أنه يمزح معها، حتي تأكدت أنه يبحث عن عروسة صغيرة في السن، فرفضت الوضع، وتركت المنزل طالبة الطلاق، وبعد نزاعات عائلة عدة قررت أن يكتب قاضي محكمة الأسرة الفصل الأخير من قصتها، فأقامت دعوى خلع 815 أحوال شخصية.