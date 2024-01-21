متى تستطيع الزوجة طلب الطلاق للهجر؟.. قانوني يجيب

تندلع العديد من المٌشكلات بين الأزواج التي تنتهي غالبا بالطلاق أو الانفصال الجزئي في العلاقة، ومن أصعب حالات الخلاف هي التي لا يمكن إثباتها كالمُعاملة السيئة التي يصعب إثباتها واقعياً، التي تدفع الزوجة إلى رفع دعوى الطلاق للهجر، بعد إثبات هجر الزوج لها، نرصد لكم في السطور التالية متى تستطيع الزوجة طلب الطلاق للهجر والحقوق التي تحصل عليها الزوجة في هذه الحالة.

متى يمكن للزوجة رفع دعوى طلاق للهجر؟

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنه يمكن للزوجة أن تقيم دعوى طلاق للهجر في حالة مرور 6 أشهر على هجر الزوج لها، والهجر يعني ترك المنزل بشكل كلي سواء كان مقيماً عند والدته أو صديقا أو أجَّر شقة خاصة به.

الحقوق التي تحصل عليها الزوجة بعد الطلاق

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال حصول الزوجة على حكم الطلاق بالهجر فإنها تطلق طلقة بائنة، وفي هذه الحالة تحصل الزوجة على كل مستحقاتها من نفقة متعة ونفقة عدة ومؤخر صداق.