إزاي تختاري ملابس وألوان تعكس شخصيتك وتناسب بشرتك؟

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبدالعزيز، والمُذاع على شاشة «dmc»، خبيرة المظهر والاستايلست مروة نجيب، التي أوصت بعدة نصائح عن تنسيق الملابس والألوان لتعبر عن الشخصية، وذلك في فقرة بعنوان: «إزاي تنسقي ملابس تعبر عن شخصيتك».

التنسيق بين قطع الملابس

قالت «نجيب»، إنَّ التنسيق بين قطع الملابس يعد شيئا مهما للغاية ويعكس الشخصية، ولابد من اختيار الألوان المناسبة للون البشرة التي تضىء الوجه والملامح وتعطي إشراقة، مشددة على أنَّ هناك بشرة يليق عليها ألوان معينة دون بشرة أخرى، مثل الألوان الترابية على سبيل المثال.

البني بينور البشرة

وتابعت: «هناك بعض التفاصيل في الأقمشة تعطي إضاءة للبشرة حتى لو كان اللون غامق، مثل اللمعة بقماش بني.. البني بينور البشرة، ولابد يكون عند الشخص الإحساس بالتنسيق بين الموضة وذوق في اختيار الألوان وهذا في غاية الأهمية لأنه لو لم يكن كذلك لن تفيده الكورسات عن الموضة كثيراً».

وأوصت باختيار الأقمشة المناسبة لكل مناسبة، مثال: «هل سميك أم لا، وموديل الملابس والألوان المهم فيها درجة اللون، وهذه هي الأساسيات، كما أنَّ هناك قطع لا غنى عنها في دولاب كل سيدة وتتوقف على اختياراتها».