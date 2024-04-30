وصفة لعمل مرطب طبيعي لتفتيح البشرة بأبسط الإمكانات في البيت

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة» والمُذاع على شاشة «dmc»، خبيرة الشعر والبشرة مروة حمدي، التي كشفت عن أفضل وصفة لعمل مرطب طبيعي لتفتيح البشرة والقضاء على الخلايا الميتة، موضحة فوائد زيت قرع العسل الذي يحتوي على «جلايكوليك أسيد»، ويعد من أكثر الزيوت المناسبة للتقشير الخفيف للبشرة.

طريقة عمل المقشر

أوضحت «حمدي»، طريقة عمل خليط الاسكرب أو المقشر: «المقشر لابد من إضافة حبات سكر قليلة إليه، والتي يُغني عنها الجلايكوليك أسيد الموجود بزيت قرع العسل، ويمكن استخدامه بمفرده للتقشير بفرده على البشرة لمدة نصف ساعة إلى ساعة، نظراً لقدرته على إذابة الخلايا الميتة على سطح الجلد بسبب المادة الحمضية القادرة على اختراق أنسجة الجلد الميت، فيقشره ونستشعر النضارة بعدها».

وتابعت: «يدهن بحركة دائرية وقليل من التدليك أو المساج باليد أو بالرولر، ويشطف بعد تركه على البشرة من 30 إلى 60 دقيقة ويغسل الوجه أو مناطق التقشير بالغسول المناسب».

عدد مرات الاستخدام

وعن عدد المرات التي ينصح باستخدامه، أكدت أنه يستخدم بأي عدد من المرات خلال الأسبوع ولو يومياً كما يمكن استعماله كواقي للشمس لقدرته على حجب الأشعة الضارة عن البشرة، وهذا الزيت مناسب لأنواع البشرة الجافة أو الدهنية وكذلك المختلطة التي ينظم إفراز الدهون ما يمنع ظهور حب الشباب، أما الحساسة فلا ينصح باستخدامه، قائلة: «لازم يتواجد في أي بيت»، ويفضل إضافة زيت اللافندر للخليط لإضفاء رائحة طيبة.