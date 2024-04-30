ساعات قليلة وتنطلق مباراة عملاقي إسبانيا وألمانيا، ريال مدريد وبايرن ميونيخ ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي يسعى خلالها الفريقان لتحقيق الفوز، فما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال؟

كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا مجانا

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 12530.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر الصناعي: N S S 7.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

قناة Canal + Sport 1 Afrique

التردد: 11785.

أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Eutelsat.

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في العاشرة مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في لقاء خارج التوقعات، إذ يخوض ريال مدريد المواجهة بدون هداف المواجهتين على مدار التاريخ، وهو كريستيانو رونالدو الذي يملك 9 أهداف وضعها في شباك الفريق البافاري.

والتقى الثنائي في وقت سابق على مستوى دوري أبطال أوروبا، في 26 مباراة، نجح ريال مدريد في الانتصار 11 مرة، بينما كانت الغلبة في الانتصارات لبايرن ميونيخ في 12 مباراة، وحسم التعادل 3 مواجهات للفريقين، ورغم أن الغلبة للبايرن إلا أنه فشل في الانتصار بآخر 7 مباريات واجه خلالها الفريق الملكي، ما بدوره يمنح الأخير الأفضلية لاستكمال سلسلة الانتصارات واللا هزيمة، إلى جانب كونه البطل الذي يرغب في الحفاظ على لقبه المفضل ورقمه القياسي، لكونه الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية على مدار تاريخها.