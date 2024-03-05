يستضيف الليلة فريق بايرن ميونيخ الألماني فريق لاتسيو الإيطالي، في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج»، ويقام اللقاء على ستاد إليانزا أرينا، ونظرا لأهمية اللقاء فإن موعد مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة الليلة من الأمور المهمة لمحبي ومتابعي الكرة الأوربية.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، فمن المقرر انطلاق صافرة البداية في إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و12صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس الرياضية، اللقاء عبرتردد قناة bein sports premium، نظرا لأنها الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

هذا ومن المعروف أن مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا، فاجأ لاتسيو الجميع بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ بهدف نظيف.

ورغم ذلك يظل بايرن ميونخ متصدر للمجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، واحتل لاتسيو المركز الثاني فى الجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط.