نتنياهو: إصدار أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين فضيحة

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أي قرار من المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على تصميم إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في إعادة المحتجزين وتحقيق النصر الكامل، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال نتنياهو إن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين فضيحة على نطاق تاريخي.