ترامب: نتنياهو يتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر

فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد الترامب، باب الهجوم على رئيس وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو، محملا إياه مسؤولية أحداث 7 أكتوبر 2023، المعروفة بطوفان الأقصى.

وأضاف «ترامب» في حوار له مع مجلة «تايم» الأمريكية، أن هناك أمور كثيرة يمكن فعلها لوقف الحرب وكان أيضا هناك توقع بإمكانية تطور الأحداث لكن إسرائيل لم تكن تعلم، لافتا إلى أن من يقع عليه اللوم هو نتنياهو.

تفاصيل عملية طوفان الأقصى

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.