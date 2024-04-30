1500 متطوع من «التحالف الوطني» يشاركون في «هنوصلك» بـ19 محافظة

انطلق 1500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 19 محافظة، بغرض الوصول لأهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة ضمن حملة «هنوصلك».

وأشارت عضو التحالف الوطني، في بيان لها، إلى أنه تم توجيه الجهود نحو 60 مركزًا و90 قرية لتوعية المجتمع ببطاقة الخدمات المتكاملة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها لذوي الاحتياجات الخاصة.

بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ولفتت المؤسسة إلى أنّ ذلك يأتي في إطار التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موضحة أن الفريق نجح في تسهيل إصدار أكبر عدد ممكن من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة وتعريف المجتمع بالخدمات المتاحة عبر البطاقة، لافتة إلى أنه خلال الحملة، تمت توعية 50500 شخص ببطاقة الخدمات، وتم تسجيل البطاقة لـ1204 أشخاص.

يشار إلى أنّ المرحلة التجريبيبة من مبادرة «هنوصلك» انطلقت في شهر أغسطس العام الماضي في 14 محافظة، مع التوسع تدريبجيًا في أماكن تغطية الحملة بما يشمل أنحاء الجمهورية كافة.