الأورمان تنظم 15 قافلة علاجية في الغربية ضمن جهود التحالف الوطني

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيم أكثر من 15 قافلة علاجية بالتعاون مع المستشفيات الجامعية في محافظة الغربية، وتم تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 146 مريضا من غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية ميت المخلص مركز زفتى، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية بلشاي مركز كفر الزيات بالتعاون مع المستشفى الجامعي بطنطا، وفي محافظة بني سويف تم تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي في بني سويف استهدفت توقيع الكشف الطبي على 126 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي بني حدير والميمون بمركز الواسطي في محافظة بني سويف.

الكشف على 117 مريضا

وفي محافظة الدقهلية تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 117 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية ميت جراح مركز المنصورة، وقرية برقين مركز السنبلاوين، وقرية الحفير مركز بلقاس، بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنصورة.

وبمحافظة أسوان تم تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 132 مريضا ضمن غير القادرين بقرى عزبة الواحي وعزبة حجاجي والمربعات بمركز كوم امبو، وقرى الامبركاب وأبوالريش والسيل الريفي وكيما والناصرية بمركز أسوان، بالتعاون مع المستشفى الجامعي أسوان، وفي محافظة المنيا تم تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مريضا ضمن غير القادرين بقريتي سيسكو وعزبة أبوزيد بمركز ديرمواس في محافظة المنيا.

تتضمن القوافل إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

إعادة تأهيل 289 منزلا بـ10 قرى

وفي مجال إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا، نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني في العمل على إعادة تأهيل 289 منزلا بـ10 قرى بمحافظات «الإسكندرية - بني سويف - أسوان - سوهاج»، إذ يجرى إعادة إعمارها على أحدث طراز لينال قبول واستحسان الأهالي، فضلا عن تسليمهم للأهالي في وقت قياسي.

تتضمن عملية إعمار المنازل المتهالكة داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن فرشها وتأثيثها بالكامل.