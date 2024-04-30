خالد الجندي: أعمال العباد تعرض على الله كل يوم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك عرضا يوميا لأعمال الناس على الله، والله سبحانه وتعالى يفصل أعمال الليل عن النهار، وهو ما يفسره الحديث النبوي الشريف: «عن أَبي هُريرةَ قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَتَعَاقَبُونَ فِيكم مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وملائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيجْتَمِعُونَ في صَلاةِ الصُّبْحِ وصلاةِ العصْرِ، ثُمَّ يعْرُجُ الَّذِينَ باتُوا فِيكم، فيسْأَلُهُمُ اللَّه وهُو أَعْلمُ بهِمْ: كَيفَ تَرَكتمْ عِبادِي؟ فَيقُولُونَ: تَركنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأَتيناهُمْ وهُمْ يُصلُّون».

عرض أعمال العباد على الله

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، اليوم الثلاثاء: «هناك ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر ويعرجون بعمل العبد إلى الله عز وجل، وهناك أيضا عرض أسبوعي يوم الخميس وعرض سنوي في شهر شعبان».

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لما تصلي الظهر والعصر اعرف إن عملك تم رفعه إلى الله، وصلاة المغرب والعشاء مضمومة في العرض».