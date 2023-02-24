عرض الأعمال الفائزة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، حفل نادي سينما أوبرا الإسكندرية، غدا السبت، على مسرح دار الأوبرا في الإسكندرية.

عرض الأفلام الفائزة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ويأتي ذلك بالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته السابعة حيث يتم عرض الأفلام الفائزة بالمهرجان وهي «بعد حين، وخيال الفراشات، والصافرة، وعلاقة، وتوافق ممتاز، والمدينة المربعة»، ويعقب العرض ندوة فنية، بحضور مخرجين وصناع الأفلام محمد أسامة، وعمر موسي، وعمرو شرشيرة، وعلاء الدين جابر، والمنتج ومدير التصوير موني محمود، المدير الفني للمهرجان ويديرها الناقد السينمائي أحمد عسر.

إدراج نادي سينما بهدف تعزيز القيم الإيجابية

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، أمس الخميس، تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني لعامي 2018 و2019، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الإقبال الجماهيري خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.