عرض مسرحية «سيل» في كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية السبت المقبل

تنظم اللجنة الفنية العليا باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية عرضًا مسرحيًا «سيل» بطولة الفنان سامح حسين يوم السبت المقبل، في كلية الأعمال، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

العرض «سيل» مأخوذ من العمل الفني «المزاد» للكاتب المسرحي ميخائيل رومان، ويحضر الطلاب العرض مجانًا، وفق ما أعلنه اتحاد طلاب الجامعة.

رئيس اتحاد الجامعة: العرض يتم في جميع الجامعات

وقال عمر عفيفي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية إن صندوق مكافحة الإدمان ينظم هذا العرض في جميع الجامعات ومنهم جامعة الإسكندرية، مضيفًا لـ«الوطن» أن مثل هذه العروض يكون غرضها ترفيهي بجانب غرض مكافحة الإدمان، وأنه قبل تنظيم العرض في أي جامعة تخاطب وزارة التضامن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب رسميًا لتنظيم العرض بجامعتهم.

نبذة عن صندوق مكافحة الإدمان

وأنشئ صندوق مكافحة الإدمان عام 1991 بناء على قرار رئيس الجمهورية، وتنطلق رسالته من الخطة الرسمية للدولة للقضاء على مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر، ويعمل على مواجهة الظاهرة من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهرها وملاحقة كافة المستجدات التي تطرأ على سياقها لوقاية شباب مصر من الوقوع في براثن المخدرات وحمايتهم من الانزلاق فيها ومد يد العون لمن يقع منهم في الإدمان للعودة به سليمًا ومعافًا ومشاركًا في تنمية مجتمعه، وفق الموقع الرسمي للصندوق.