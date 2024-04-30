حزب المؤتمر ينظم صالونا سياسيا بشأن الإدارة المحلية

عقد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، صالونًا سياسيًا بعنوان «الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة».

حضر الصالون لفيف من قيادات الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ من مختلف التيارات السياسية.

مناقشات ثرية حول الحكم المحلي

تناول المتحدثون في الصالون، وهم المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، واللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالحكم المحلي والإدارة المحلية.

وأكدت قيادات حزب المؤتمر، أهمية التعاون بين مختلف الأحزاب السياسية للوصول إلى حلول مشتركة للتحديات التي تواجه البلاد، مشيرين إلى وجود العديد من مساحات التقارب السياسي والقواسم المشتركة بين حزب المؤتمر وباقي الأحزاب.

مشاركة واسعة من مختلف التوجهات

شارك في الصالون ممثلون عن عدد كبير من الأحزاب السياسية من مختلف التيارات.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الصالون، مثمنين لحزب المؤتمر اختياره للموضوعات التي تم طرحها للنقاش، وحضر الصالون رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة، ونواب رئيس الحزب، وقيادات الحزب المركزية، وأمناء المحافظات، ورئيس وأعضاء اتحاد الشباب.

يأتي هذا الصالون في إطار حرص حزب المؤتمر على التحاور مع مختلف القوى السياسية لبحث سبل تطوير العملية السياسية والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة في مصر.