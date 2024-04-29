«المؤتمر» ينظم صالونا سياسيا لمناقشة الإدارة المحلية بحضور إسكان «النواب»

ينظم حزب المؤتمر، الصالون السياسي الخامس للعام الجاري 2024، اليوم الاثنين، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، وتحت عنوان «الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة».

ويحضر صالون حزب المؤتمر، الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.

الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة

وكان الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، مقرر الصالون السياسي، أوضح أن الصالون يأتي في ظل انفتاح حزب المؤتمر على باقي الأحزاب السياسية، فضلا عن عدد من الخبراء والمتخصصين.

الصالون السياسي الخامس لحزب المؤتمر

واستكمل «مرشد» أنّ الصالون السياسي الخامس لحزب المؤتمر في عام 2024، جاء بهدف التشاور وتقديم الأفكار والرؤى والتصورات بشأن القضايا التي تهم الشارع السياسي، ومن بينها ملف الإدارة المحلية، خاصة أنه من الملفات التي تمس المواطن المصري بشكل كبير.