نائب رئيس «المؤتمر»: الحوار الوطني يحقق طموحات الجمهورية الجديدة

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني يمثل حالة مصريه خالصة تحقق طموحات الجمهورية الجديدة، ويحظى بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمعالجة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الوطن من خلال اشتراك كافة القوى الوطنية، ومكونات المجتمع فى إبداء الرأي في خريطة الأولويات الوطنية، ومناقشة هذه القضايا والبحث عن حلول لها بطريقة شاملة بما كان له بالغ الأثر في توحيد الجبهة الداخلية، لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية والإقليمية.

الحوار الوطني أرسي الأساس للتنمية والتقدم

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان: «الحوار الوطني إحدى آليات الإصلاح السياسي، بدأ بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ليستمر حتى اليوم، وعلى مدار عامين استجاب الرئيس خلالها إلى عدد كبير من المخرجات والمقترحات، ووجه بمواصلة الحوار والبناء على ما تحقق، مشيرًا إلى أن ثمار الحوار ظهرت في المشاركة السياسية والجماهيرية الواسعة والكبيرة في الانتخابات الرئاسية، والمنافسة المشرفة لرؤساء ثلاثة أحزاب في الانتخابات الرئاسية الماضية، واستكمال المشروعات الإصلاحية والتنموية، في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة كما توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات بضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح أدناه بالإضافة إلى تعزيز روح الوحدة والتعاون بين مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من خلال الحوار والمناقشة، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة للعمل بما يخدم مصلحة الوطن.

وأضاف أنه من الإنجازات المهمة الأخرى للحوار الوطني، تطوير رؤية مشتركة لمستقبل الوطن حيث تمكن المشاركون من تحديد الأولويات والتحديات الرئيسية التي تواجه الدولة المصرية، وعملوا معًا لوضع استراتيجيات وخطط عمل لمعالجة هذه القضايا، وقد ساعد ذلك في خلق شعور بالقضايا التي تواجه الوطن ووضع الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل.

واختتم فرحات بالإشارة إلى أن الحوار الوطني مبادرة قيمة ساعدت على تعزيز الوحدة والتعاون والرؤية المشتركة بين مختلف جميع القوى السياسية، وأرسى الأساس للتنمية والتقدم في المستقبل، ووفر منصة لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه بلدنا وللمضي قدمًا، من المهم البناء على هذه الإنجازات ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهارًا.