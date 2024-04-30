6 محطات تاريخية في العلاقات المصرية الكويتية من 1961 حتى الآن

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في مستهل زيارة رسمية، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعتبر العلاقات المصرية الكويتية من العلاقات المتجذرة والتاريخية وجسدتها العديد من المواقف الأخوية بين البلدين، وتمتد العلاقات بين البلدين منذ بداية استقلال الكويت حتى اليوم.

أبرز المحطات في العلاقات المصرية الكويتية نرصدها لكم حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، عبر موقعها الرسمي، كما يلي:

محطات تاريخية في العلاقات المصرية الكويتية

1- تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والكويت، في أعقاب إعلان استقلال الكويت رسميًا عام 1961.

2- أخذت العلاقات بين مصر والكويت في التنامي المطرد حيث جرى تبادل السفراء، والتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين على أعلى المستويات.

3- كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أوائل الرؤساء الذين هنّأوا الكويت باستقلالها عام 1961.

4- القيادة المصرية أيدت ودعمت الكويت خلال فترة الغزو العراقي عام 1990.

5- أعلنت الكويت دعمها لوحدة مصر وسوريا عام 1958.

6- وقفت الكويت إلى جانب مصر في مواجهة عدوان يونيو 1967، وفي حرب أكتوبر عام 1973، وأخيرا في تأييد إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013.