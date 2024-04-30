النائب علاء عابد: زيارة أمير الكويت لمصر تعكس العلاقات الأخوية بين البلدين

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إنَّ زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، لأول مرة للقاهرة منذ توليه الحكم، تعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتؤكّد التعاون المثمر والتضامن القوي بينهما في مختلف المجالات .

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أنَّ الزيارة واللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وأمير الكويت يستهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام.

وأشار رئيس لجنة النقل إلى أن الجميع يعرف مدى العلاقات بين مصر والكويت، التي لا تتأثر بالظروف المحيطة وتظل ثابتة، ووجود عدد كبير من المصريين في الكويت، إثبات لعمق العلاقات، وإثبات أنهم أصبحوا جزء من النسيج الكويتي.

وأكّد أنَ الزيارة تستهدف توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وتابع: دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية ما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

واختتم عابد تصريحاته بأن العلاقات المصرية الكويتية، تجسد التوافق التام بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وتتسم في الوقت نفسه بخصائص مميزة تؤكد عمق الترابط الاستراتيجي بينهما.