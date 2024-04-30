وزير الداخلية يهنئ حسن شحاتة وعمال مصر بعيدهم

بعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة إلى حسن شحـاته وزير العمل، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.. جاء بها بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يُسعدني وهيئة الشرطة أن نُعرب لكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات.

وتابع: «نحتفل في كل عام بتلك المناسبة تأكيدا على تقديرنا واعتزازنا بالدور الوطني لعمال مصر الشرفاء.. ودورهم في توطيد مقومات التقدم وركائز البناء.. فى كل المجالات.. ويرسخون بسواعدهم ثوابت الانطلاق لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري العظيم في غدٍ مُفعم بالإنجازات».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها: «بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يسعدني أن نبعث لشخصكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات. .يُجسد الاحتفال بهذه المناسبة معاني الفخر والاعتزاز بقيمة العمل.. كركيزة جوهرية لدفع مسيرة الوطن نحو غدٍ مشرق بالإنجازات ومُفعم بالآمال والطموحات.. فتحيةً لعمال مصر الأوفياء.. الذين وهبوا أنفسهم لأجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية.. حفظ الله مصر.. وسدد على طريق الحق خطى أبنائها فس مختلف ميادين العمل والعطاء.