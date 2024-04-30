ظاهرة مرعبة تضرب الجزائر.. انشقاق الأرض وانهيار الطرق بشكل مفاجئ

ظاهرة غريبة وتبدو مرعبة بشكل كبير، أصابت أهالي الجزائر في عدد من المناطق، بعد انشقاق الأرض بشكل مفاجئ دون وقوع أي زلازل، الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الذعر، خاصة مع وجود انهيارات كلية لمناطق محددة.. فماذا يحدث في الجزائر بالساعات الأخيرة؟

لحظات من الرعب بعد انهيار طرق في الجزائر كليًا

ساعات من الرعب تستمر حتى هذه اللحظة، تعيشها الجزائر بعدما شهدت الطرق في بعض المناطق انهيارا كليا، ما أدى إلى انزلاقات أرضية هددت منازل مجاورة، مما أجبر السلطات على إخلاء 8 عائلات وإيوائها في أماكن تبتعد عن هذه الانهيارات الغامضة غير معلومة السبب، بحسب صحيفة «akhbarelwatane» الجزائرية.

شكوك حول تسبب حالة الطقس في انهيار الطرق بالجزائر

أثار الانهيار قلقا كبيرا بين سكان المنطقة، خاصة مع تكرر حوادث مماثلة في نفس الشطر من الطريق، على مدار الأسابيع المنقضية، إذ شهدت نفس المنطقة انزلاقا جزئيا للطريق وانزلاقات صخرية بسبب التقلبات الجوية، ففي ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، من المتوقع أن تتواصل الانهيارات.

الصحيفة توضح حالة القلق التي أصابت المواطنين، بالتأكيد على أن الوضع مرهقا لسكان المنطقة الذين ينتظرون بفارغ الصبر إصلاح الطريق وإعادته إلى الخدمة، مع ضمان سلامتهم من مخاطر الانهيارات المتكررة على مدار الفترة المنقضية.