حدث ليلا.. زلازل في 3 دول وتحذيرات من تصدير السلاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وأبرز ما حدث خلال ساعات الليل نرصده لكم كما يلي:

استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح أثر استهداف غارة إسرائيلية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ولليوم الـ141، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة برا وبحرا وجوا، والذي تسبب في وصول عدد الشهداء لـ 29514 شهيدا، ونحو 69616 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

خبراء أمميون يطالبوا بوقف صادرات الأسلحة

طالب خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة، وقف صادرات الأسلحة إلى جيش الاحتلال فورا، معتبرين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لدولة الاحتلال لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي.

وشدد الخبراء على وجوب امتناع الدول عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأعرب الخبراء عن ترحيبهم بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من الشهر الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.

زلازل في إندونيسيا والصين واليابان

وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وضرب أحد مقاطعات دولة إندونيسيا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت وتبعه زلزال آخر كتابع ولكن بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ثم تابع آخر بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

كما تعرضت الصين لهزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وتعرضت اليابان لهزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وذلك حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

استمرارًا للعقوبات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا قررت واشنطن ادراج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.