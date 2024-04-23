إذ أعلن الديوان الوطني الجزائري موعد صرف منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024، على أن يستفيد منها 643 شخصاً، إذ يستفيد 549 شخصًا من منحة التقاعد التكميلي و94 مواطنا من منحة الشيخوخة، على أن تبدأ فئات أخرى من المتقاعدين في الحصول على معاشاتهم في أوقات متتالية.

موعد صرف منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024

وموعد صرف منحة التقاعد التكميلي والشيخوخة في الجزائر 2024، يبدأ من أول أبريل الجاري، كما تبدأ فئات أخرى من المتقاعدين الحصول على معاشاتهم اعتبارًا من الأول من مايو 2024.

ووفقا للديوان الوطني، من المتوقع أن يستفيد 549 شخصًا من منحة التقاعد التكميلي في الجزائر، بمبلغ 40 مليون دينار جزائري، و94 مواطنًا من منحة الشيخوخة، بمبلغ قدره 1.4 مليون دينار جزائري.

زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر

وكان المجلس الوزاري الجزائري وافق على زيادة معاشات المتقاعدين في الجزائر بشكل دوري وسنوي، على أن تكون الزيادة للذين يتقاضون مبلغًا يقل عن أو يساوي 20 ألف دينار جزائري بنسبة 5%، فضلا عن زيادة معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون مبلغًا يزيد عن 20 ألف دينار جزائري ويقل عن أو يساوي 50 ألف دينار جزائري بنسبة 4% بما يزيد عن 50 ألف دينار جزائري، سيتم زيادة معاشاتهم بنسبة 3%.

جدير بالذكر تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة الجزائرية لدعم المتقاعدين ما بعد التقاعد عن العمل، ما يعكس الاهتمام الحكومي برفاهية المتقاعدين ورعايتهم.