تفاصيل رفض العدل الدولية دعوة نيكاراجوا لإجبار ألمانيا على وقف تسليح إسرائيل

رفضت محكمة العدل الدولية الذراع القضائي للأمم المتحدة، طلب دولة نيكاراجوا من بأمر ألمانيا بوقف مساعداتها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وتجديد تمويل وكالة غوث وتشغل اللاجئين «الأونروا» في غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، إن الشروط القانونية لإصدار مثل هذا الأمر لم يتم استيفاؤها، وأفادت المحكمة أن 15 دولة قالت إنه ليس للمحكمة أن تتخذ قرارا بشأن تنفيذ دعوى نيكاراجوا، في الجلسة التي أذاعتها «القاهرة الإخبارية».

ألمانيا تعلق على قرار محكمة العدل الدولية

وعلقت ألمانيا على رفض الدعوى، قائلة خلال جلسات الاستماع في القضية، إنها لم تصدر إلا القليل جدا من الأسلحة لإسرائيل، منذ بدء الهجوم على غزة في أكتوبر الماضي، وأعربت الخارجية الألمانية عن ترحيبها بالحكم مضيفة في بيان لها «لا أحد فوق القانون، وهذا ما يوجه تصرفاتنا».

وكانت محكمة العدل الدولية قد قبلت الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأمرت بعدد من الإجراءات الاحترازية، منها أوامر خاصة بتسهيل وصول المساعدات والحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينين.