وظائف شاغرة في الشرقية والبحر الأحمر.. اعرف الشروط المطلوبة والمميزات

تطلب بعض شركات القطاع الخاص في محافظتي البحر الأحمر (الغردقة) والشرقية (العاشر من رمضان)، مسؤولي مبيعات داخلية، وذلك بشرط امتلاك خبرة في ذلك المجال لا تقل عن سنة، مع الحصول على مؤهل عالٍ، وفقا لموقع توظيف مصر «فرصنا».

تفاصيل الوظيفة

يشترط أن يكون المتقدم على هذه الوظائف يمتلك المتطلبات التالية:

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من سنة وحتى ‎3 سنوات.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن المطلوب: من 24 إلى 31 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- فترة العمل: يوم كامل.

مميزات الوظيفة

- الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- الحصول على تأمينات صحية واجتماعية.

التقديم على الوظيفة

يمكنك التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر، ثم الضغط على «تقديم طلب» وتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب، ثم إدخال البيانات المطلوبة، وإذا لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق النقر على «إنشاء حساب جديد» وإدخال ما يُطلب منك من معلومات.