وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الفنية بالقطار الكهربائي الخفيف.. اعرف التخصصات

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف، إذ يجرى التقديم من خلال الهيئة القومية للأنفاق في ميدان رمسيس، وذلك خلال الفترة من أول مايو حتى 16 من نفس الشهر.

تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل وظائف القطار الكهربائي الخفيف، وهي:

أولاً الوظائف الفنية

قسم الإشارات والاتصالات

- فني إشارات

- فني اتصالات

- تتمثل مسئوليات العمل في الصيانة الوقائية، وكشف الأعمال وإصلاحها، والأعمال المتعلقة بالصيانة لأنظمة اتصالات وإشارات السكك الحديدية.

قسم الوحدات المتحركة

- فني كهرباء

- تتمثل مسئوليات العمل في الصيانة الوقائية والكشف عن الأعطال وإصلاحها، وجميع أعمال صيانة الوحدات المتحركة أي القطارات.

قسم معدات الورشة

- فني صيانة ميكانيكية

- فني صيانة جرارات السكة الحديد

- تتمثل مسئوليات العمل في الصيانة الوقائية، وكشف الأعمال وإصلاحها والأعمال المتعلقة بالصيانة لمعدات الورشة.

قسم الأنظمة الكهروميكانيكية

- فني صيانة موقع

- تتمثل مسئوليات العمل في الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها للتكييفات ومضخات المياه وأنظمة الإضاءة.

قسم أنظمة التذاكر

- فني صيانة أنظمة التذاكر

- فني كهرباء أنظمة التذاكر

- مسئوليات العمل تتمثل في الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها لأنظمة ومعدات التذاكر

قسم المصاعد والسلالم المتحركة

- فني ميكانيكي

- مسئوليات العمل تتمثل في الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها في مجال المصاعد والسلالم المتحركة

قسم الطاقة والشبكة الكهربائية

- فني كهرباء

- شبكات كهربائية جهد عالي

- تتمثل مسئوليات العمل في الصيانة الوقائية وكشف الأعطال وإصلاحها لمحطات توليد الطاقة ونظام الشبكة الهوائية.

ثانياً وظيفة عامل صيانة

- عامل صيانة مساعد فني.

- تتمثل مسئوليات العمل في المعاونة في تنظيف الماكينات ومساعدة الفني والمسئول عن الصيانة.

المتطلبات العامة لشغل وظائف القطار الكهربائي الخفيف

أما عن المتطلبات العامة لشغل الوظائف، فهي:

- معرفة بصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية

- حاصل على دبلوم فني صناعي أو معهد فني صناعي أو بكالوريوس فني صناعي في مجال الوظيفة.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية

- ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 40 عاما

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها

- القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتي القوي والالتزام باللوائح والقوانين

- ليس لديه سجلات جنائية

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية.

توظيف عدد من الفنيين

ودونت الهيئة القومية للأنفاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن الوظائف لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم «الميكانيكية - الوحدات المتحركة - الكهربائية - الإشارات - الاتصالات».

وأكدت في تدوينتها أنه إذا كان الفرد لديه معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب «الميكانيكية - الوحدات المتحركة - الكهربائية - الإشارات - الاتصالات»، أو لديه خبرة في أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية، يمكنه الاطلاع على الوظائف والتقديم على ما يناسبه.