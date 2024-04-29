رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وظائف أمن بمرتب يصل لـ5 آلاف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. قدم حالا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:41 م | الإثنين 29 أبريل 2024
وظائف خالية - تعبيرية

وظائف خالية - تعبيرية

أعلن موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر إلى أفراد أمن، للتوظيف لديه برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه، لأصحاب المؤهلات المتوسطة من حملة الثانوية الفنية نظام 3 سنوات.

متطلبات الوظيفة

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من سنتين إلى ‎4 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكر.

- السن المطلوب: من 22 حتى 45 سنة.

- المؤهل: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- العمل بدوام كامل.

مميزات الوظيفة

- راتب أساسي: من 4500 إلى 5 آلاف جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية واجتماعية.

المهام المطلوبة من الموظف

- حماية ممتلكات الشركة وموظفيها من خلال الحفاظ على بيئة آمنة.

- مراقبة علامات الجريمة أو التحركات المخالفة والتحقيق في الاضطرابات.

- التصرف بشكل قانوني في الدفاع المباشر عن الحياة أو الممتلكات من التصرفات غير القانونية وطرد المخالفي.

- تدوين ملاحظات دقيقة من الحوادث غير العادية.

- الإبلاغ بالتفصيل عن أي حوادث مشبوهة.

- المتابعة الدورية بشكل عشوائي أو مٌنتظم للمباني والمحيط الخاص بالمؤسسة.

- المراقبة والتحكم في مداخل المبنى وبوابات السيارات.

- متابعة أنظمة الإنذار وكاميرات الفيديو وتشغيل معدات الكشف والطوارئ.

- أداء الإسعافات الأولية أو CPR.

- يمكنك التقدم على الوظيفة عن طريق الدخول على هذا الرابط من هنا.

اقرأ المزيد:

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف شاغرة في 3 أماكن.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في جامعة مطروح.. التقديم يبدأ اليوم

وظائف شاغرة لجميع المؤهلات.. اعرف المميزات وطريقة التقديم

كيفية التقديم على وظائف الأزهر الشريف.. اعرف الشروط المطلوبة
بقلم عبدالعزيز سلامة