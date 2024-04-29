وظائف أمن بمرتب يصل لـ5 آلاف جنيه لأصحاب المؤهلات المتوسطة.. قدم حالا
كتب:
عبدالعزيز سلامة
06:41 م | الإثنين 29 أبريل 2024
وظائف خالية - تعبيرية
أعلن موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر إلى أفراد أمن، للتوظيف لديه برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه، لأصحاب المؤهلات المتوسطة من حملة الثانوية الفنية نظام 3 سنوات.
متطلبات الوظيفة
- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة من سنتين إلى 4 سنوات.
- الجنس المطلوب: ذكر.
- السن المطلوب: من 22 حتى 45 سنة.
- المؤهل: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.
- العمل بدوام كامل.
مميزات الوظيفة
- راتب أساسي: من 4500 إلى 5 آلاف جنيه.
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- تأمينات صحية واجتماعية.
المهام المطلوبة من الموظف
- حماية ممتلكات الشركة وموظفيها من خلال الحفاظ على بيئة آمنة.
- مراقبة علامات الجريمة أو التحركات المخالفة والتحقيق في الاضطرابات.
- التصرف بشكل قانوني في الدفاع المباشر عن الحياة أو الممتلكات من التصرفات غير القانونية وطرد المخالفي.
- تدوين ملاحظات دقيقة من الحوادث غير العادية.
- الإبلاغ بالتفصيل عن أي حوادث مشبوهة.
- المتابعة الدورية بشكل عشوائي أو مٌنتظم للمباني والمحيط الخاص بالمؤسسة.
- المراقبة والتحكم في مداخل المبنى وبوابات السيارات.
- متابعة أنظمة الإنذار وكاميرات الفيديو وتشغيل معدات الكشف والطوارئ.
- أداء الإسعافات الأولية أو CPR.
- يمكنك التقدم على الوظيفة عن طريق الدخول على هذا الرابط من هنا.