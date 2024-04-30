وظائف أمن مستشفى لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة.. اعرف التفاصيل
كتب:
عبدالعزيز سلامة
06:26 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
وظائف أمن - تعبيرية
أعلن موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المستشفيات الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى موظفي أمن برواتب مجزية قابلة للتفاوض، وذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة «دبلوم فني نظام 5 سنوات»، وإليك تفاصيل الوظيفة وشروطها كالتالي:
متطلبات الوظيفة
- مستوى الخبرة: متوسطة لمدة سنتين على الأقل.
- الجنس المطلوب: ذكور.
- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.
- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.
- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.
- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».
- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.
مميزات الوظيفة
يحصل المتقدم على هذه الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، مع بعض المميزات الأخرى كالتالي:
- العمل يوم كامل.
- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».
- يُحتسب الوقت الإضافي.
- توفير سكن «سكن تابع للشركة».
- تأمينات صحية واجتماعية.
الأعمال التي يقوم بها الموظف
- القيام بأعمال الأمن.
- تسجيل كل إجراءات الدخول والخروج من وإلى المستشفى.
- التسجيل بدفتر الأمن.
- تنظيم وقت الزيارة.
- الحفاظ على ممتلكات المستشفى.
- يفضل خبرة العمل بمجال الرعاية الصحية.
ويمكنك التقدم على هذه الوظيفة عن الطريق الدخول على هذا الرابط من هنــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»