وظائف أمن مستشفى لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة.. اعرف التفاصيل

أعلن موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المستشفيات الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى موظفي أمن برواتب مجزية قابلة للتفاوض، وذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة «دبلوم فني نظام 5 سنوات»، وإليك تفاصيل الوظيفة وشروطها كالتالي:

متطلبات الوظيفة

- مستوى الخبرة: متوسطة لمدة سنتين على الأقل.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة

يحصل المتقدم على هذه الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، مع بعض المميزات الأخرى كالتالي:

- العمل يوم كامل.

- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن «سكن تابع للشركة».

- تأمينات صحية واجتماعية.

الأعمال التي يقوم بها الموظف

- القيام بأعمال الأمن.

- تسجيل كل إجراءات الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

- التسجيل بدفتر الأمن.

- تنظيم وقت الزيارة.

- الحفاظ على ممتلكات المستشفى.

- يفضل خبرة العمل بمجال الرعاية الصحية.

ويمكنك التقدم على هذه الوظيفة عن الطريق الدخول على هذا الرابط من هنــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»