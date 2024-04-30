رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وظائف أمن مستشفى لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة.. اعرف التفاصيل

كتب:

عبدالعزيز سلامة
06:26 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
وظائف أمن - تعبيرية

وظائف أمن - تعبيرية

أعلن موقع توظيف مصر عن حاجة أحد المستشفيات الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، إلى موظفي أمن برواتب مجزية قابلة للتفاوض، وذلك لحاملي المؤهلات فوق المتوسطة «دبلوم فني نظام 5 سنوات»، وإليك تفاصيل الوظيفة وشروطها كالتالي:

متطلبات الوظيفة

- مستوى الخبرة: متوسطة لمدة سنتين على الأقل.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- اللغة الإنجليزية: معرفة الأساسيات.

- السن المطلوب: من 25 إلى 40 سنة.

- الحاسب الآلي: معرفة الأساسيات.

- المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

- مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

مميزات الوظيفة

يحصل المتقدم على هذه الوظيفة على راتب قابل للتفاوض، مع بعض المميزات الأخرى كالتالي:

- العمل يوم كامل.

- الحصول على بدل تغذية «توفير وجبة».

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير سكن «سكن تابع للشركة».

- تأمينات صحية واجتماعية.

الأعمال التي يقوم بها الموظف

- القيام بأعمال الأمن.

- تسجيل كل إجراءات الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

- التسجيل بدفتر الأمن.

- تنظيم وقت الزيارة.

- الحفاظ على ممتلكات المستشفى.

- يفضل خبرة العمل بمجال الرعاية الصحية.

ويمكنك التقدم على هذه الوظيفة عن الطريق الدخول على هذا الرابط من هنــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة»

اقرأ المزيد:

وظائف مرتفعة الأجر لا تتطلب شهادة جامعية.. الذكاء الاصطناعي يحقق أحلامك

وظائف شاغرة لخريجي الدبلومات الفنية بالقطار الكهربائي الخفيف.. اعرف التخصصات

وظائف شاغرة لأطباء الأسنان في جامعة القاهرة.. اعرف آخر موعد للتقديم

الشركة المصرية لإدارة المترو تعلن عن وظائف جديدة بالقطار الكهربائي الخفيف
بقلم عبدالعزيز سلامة