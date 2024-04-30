«الغرف التجارية»: توقيع 11 اتفاقية بين مصر وبيلاروسيا في عدة مجالات

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، في تعليقه على زيارة الوفد التجاري البيلاروسي لمصر، إنه تم عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين، موضحا مشاركة 40 شركة بيلاروسية في اللقاءات.

علاء عز: الدولة تدعم القطاع الخاص

وأضاف «عز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، إن إقامة المنتدى التجاري البيلاروسي المصري داخل مجلس الوزراء رسالة لا تقبل التشكيك أو التأويل بشأن دعم الدولة للقطاع الخاص، وأكد عليها رئيس الوزراء البيلاروسي في كلمته، قائلا إنه قرر أن يعيد التجربة المصرية بمجرد وصوله لبلاده.

تعاون مصري بيلاروسي في عدة مجالات

وأعلن «عز» توقيع 11 اتفاقية لأول مرة في نفس اليوم، وهي بداية تعاون في العديد من المجالات المختلفة والجديدة، وتتنوع بين صادرات مصرية واستثمارات مباشرة وتصنيع مشترك مع الجانب البيلاروسي، مؤكدا أن زيارة الوفد البيلاروسي برئاسة رئيس وزراء الدولة يؤكد الحرص على سرعة التحرك وتفعيل الاتفاقات.