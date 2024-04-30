6 معلومات عن الساري الهندي بعد تريند تيك توك.. زي شعبي

مقطع فيديو تداوله عدد من النساء والفتيات حول دول العالم على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يظهرن وهن يرددن إحدى الأغنيات الهندية الشهيرة san sana naa naa ويرتدين الساري الهندي، في مسابقة بينهن لاختيار أفضلهن على الظهور بشكل يتوافق مع الأزياء و الثقافة الهندية.

تريند الساري الهندي

أصبح الفيديو المتداول لفتيات العالم تريند خلال الأيام الماضية على موقع تيك توك، وخاصة بعد مشاركة عدد من البلوجرز المشاهير في نشر فيديو لهن على خلفية الأغنية الهندية الشهيرة وهن يضعن مستحضرات التجميل على الطريقة الهندية مع ارتداء الإكسسوارات والساري الهندي بألوانه الزاهية.

وبانتشار الفيديو المتداول، أبدى عدد من السيدات حول العالم الإعجاب بالساري الهندي، وتساءلن عن ارتباطه بالثقافة الهندية وكيف يتم ارتداؤه، لذا نستعرض في التقرير التالي 6 معلومات عن الساري الهندي والطريقة الصحيحة لارتدائه، وفقًا لموقع nationalgeographic.

يتميز بألوانه الزاهية

الساري الهندي ليس مجرد لباس شعبي للمرأة الهندية، بل هو رمز وطني يُعبر عن الانتماء لثقافة الدولة.

يتميز الساري الهندي بألوانه الزاهية المشرقة، وهو يتكون من قطعتين من الحرير والقطن، ويتم تفصيله بأطوال تتراوح من 4.6 م إلى 7 6.4 م.

ترتديه النساء الهنديات عن طريق وضعه بشكل كامل حول الجسم ملفوفاً وترك جزء بسيط منه مُلقى جانباً ويتم تغطية الرأس به.