سعر قنطار القطن بالدقهلية في المزاد الأخير.. انخفاض كبير

يتطلع العديد من التجار إلى معرفة سعر قنطار القطن في محافظة الدقهلية، بعد إجراء المزاد الأخير الخاص بمحافظات الوجه البحري داخل محافظة الإسكندرية.

مزاد القطن بالدقهلية

مزادات القطن في الدقهلية بدأت في نهاية العام الماضي واستمرت على مراحل مختلفة، حيث كان يعقد مزاد كل أسبوع أو أسبوعين، وجرى آخر مزاد في شهر مارس.

تراوح سعر قنطار القطن في المزادات السابقة ما بين 16 ألف و 14 ألف جنيه منذ بداية المزادات، إلا أن سعر قنطار القطن في المزاد الأخير كان مختلفًا عن الباقي.

انخفاض ملحوظ في مزاد القطن الأخير لمحافظة الدقهلية

وانخفض سعر قنطار القطن في المزاد الأخير بمحافظة الدقهلية بشكل كبير، وجاءت الأسعار كالتالي:

- مركز تجميع الكمال: 1050 كيسا بسعر 10320 جنيها.

- مركز تجميع الكمال: 1158 كيسا بسعر 10390 جنيها.

- مركز تجميع الكمال: 1280 كيسا بسعر 13380 جنيها.

- مركز تجميع السادات: 1048 كيسا بسعر 10480 جنيها.

- مركز تجميع السادات: 1350 كيسا بسعر 10460 جنيها.

- مركز أبو بكر الصديق: 1053 كيسا بسعر 10460 جنيها.

- مركز أبو بكر الصديق: 1085 كيسا بسعر 10520 جنيها.

- مركز تجميع أبو ماضي غرب: 1089 كيسا بسعر 10500 جنيه.

- مركز تجميع أبو ماضي غرب: 813 كيسا بسعر 10340 جنيها.

- مركز تجميع كفر غنام: 702 كيس بسعر 10500 جنيه.

- مركز تجميع كفر غنام: 353 كيسا بسعر 10680 جنيها.

- مركز تجميع شبراهور: 1132 كيسا بسعر 10420 جنيها.

- مركز تجميع شبراهور: 807 أكياس بسعر 10520 جنيها.

- مركز تجميع الربيعة: بسعر 10350 جنيها.

- مركز تجميع الوكالة البلد: بسعر 10240 جنيها.

- مركز تجميع كفر الأطرش: بسعر 10280 جنيها.

- مركز تجميع العبادية: بسعر 10360 جنيها.

- مركز تجميع ميت العامل: بسعر 10200 جنيه.

- مركز تجميع بانوب: بسعر 10460 جنيها.