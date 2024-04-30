تقارير إنجليزية تكشف شرطا وحيدا لانتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

بعد المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ويورجن كلوب مدرب الفريق، خلال مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز، كثر الحديث عن رحيل صلاح إلى نادي الاتحاد السعودي.

أكدت تقارير بريطانية أنّ نادي الاتحاد السعودي حدد شرطا واحدا من أجل التعاقد مع اللاعب المصري محمد صلاح، حيث إنّه صرف نظره عن التعاقد مع اللاعب الدولي المصري، خلال الفترة الماضية.

شرط وحيد لرحيل صلاح إلى الدوري السعودي

ذكر تقرير سكاي سبورتس أن الشرط الوحيد لرحيل محمد صلاح إلى الدوري السعودي، هو إبداء رغبة من اللاعب المصري، فالإعجاب ما زال موجودا لكن ليس بنفس قدر اهتمام الصيف الماضي.

تفاصيل مشاجرة صلاح وكلوب

المشاجرة التي حدثت بين صلاح وكلوب أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية، حيث كشف قارئ الشفاه المحترف جون كاسيدي، خلال حديثه لموقع «سبورت بايبل»، عن تفاصيل ما قاله لاعب ليفربول محمد صلاح لمدربه يورجن كلوب، موضحًا أنه عندما حاول الأخير مصافحة اللاعب، رد الجناح المصري تحية مدربه بشكل غير لائق قائلاً: «لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك.. لا شيء»، مشيرًا إلى نتيجة المباراة التي قاربت على النهاية، وليفربول مهدد بخسارة الدوري.

وأضاف أن كلوب كان غامضًا في حديثه مع صلاح، وعندما حاول داروين نونيز إبعاد صلاح، رد قائلاً: «سأحصل على بطاقة حمراء بعد سبع سنوات، من خدمة النادي».