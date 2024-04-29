قارئ شفاه يكشف ما قاله «صلاح» أثناء حواره الغاضب مع «كلوب».. «فعل كل ما بوسعه»

مفاجأة فجرها قارئ شفاه كشف بها عن الحديث الذي دار بين محمد صلاح، ومدربه الألماني يورجن كلوب، قبل مشاركة اللاعب كبديل في مباراة الفريق مع ويستهام يونايتد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جون كاسيدي قارئ الشفاه المحترف، تحدث لموقع «سبورت بايبل، عن تفاصيل الكلام الذي تفوه به صلاح لمدربه يورجن كلوب، موضحًا أنه عندما حاول الأخير مصافحة «أبو مكة»، رد المصري تحية مدربه بشكل غير لائق قائلاً: «لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء»، مشيرًا إلى نتيجة المباراة التي قاربت على النهاية، وليفربول مهددًا بخسارة الدوري.

وأضاف «كاسيدي» أن يورجن كلوب كان غامضًا، خاصة أن رد صلاح كان بطيئًا، وقال أثناء قيام داروين نونيز بإبعاده عن المدرب: «سأحصل على بطاقة حمراء بعد سبع سنوات، من خدمة النادي».

كان محمد صلاح قد تحدث أثناء مروره بالمنطقة الخاصة بالإعلاميين، عن الواقعة التي حدثت مع يورجن كلوب قائلاً: «لو تحدثت اليوم، سأشعل حريقًا».

حديث كلوب بعد المباراة

على الجانب الآخر كان حديث المدرب الألماني هادئًا، وتحدث بدبلوماسية بأن الواقعة انتهت بعد الدخول إلى غرفة خلع الملابس، وحديثه مع محمد صلاح.

مشاجرة صلاح وكلوب

ويذكر أن «صلاح» دخل في مشاجرة كلامية مع مدربه الألماني يورجن كلوب، أثناء استعداده للمشاركة في لقاء ليفربول وويستهام بالدقيقة 79، فيما تدخل زميله المهاجم داروين نونيز، من أجل تهدئة الأمور بينهما.

رحيل كلوب

كان المدرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، قد أعلن عن رحيله من النادي بعد 9 سنوات مع الفريق الإنجليزي.