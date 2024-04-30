أستاذ علاقات دولية: من مصلحة أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال الدكتور وليد العويمر، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، إن دول الاتحاد الأوروبي تشكل ثقلا استراتيجيا مهما جدا سواء اقتصادي أو عسكري أو أمني، بالإضافة للبعد الجيوسياسي بالنسبة لموقعها في الشرق الأوسط، وبالتالي هي معنية حقيقة أكثر من دول عديدة في العالم فيما يتعلق بالمنطقة العربية خاصة القضية الفلسطينية.

توجه واضح من دول أوروبية للاعتراف بفلسطين

وأضاف «العويمر»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هناك توجها واضحا من بعض الدول في أوروبا لتطوير علاقتها مع الدولة الفلسطينية إلى حد الاعتراف بهذه الدولة، على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

وتابع: أعتقد أن هذه الدول، خاصة التي لا يوجد ضغط مباشر عليها من قبل أمريكا، مثل إسبانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وإيرلندا وبلجيكا أن تعترف بالدولة الفلسطينية.

ضغط أمريكي لمنع الاعتراف بفلسطين

كما أكد أن هناك ضغطا أمريكيا على أوروبا لمنعها من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تقع هذه الدول تحت ضغط هائل وكبير للغاية، وتحاول أن تحرر هذا الضغط لأنه من مصالح تلك الدول الاعتراف بها نتيجة للقرب الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية.