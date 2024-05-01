حكم الحج عن الغير تبرعًا.. الإفتاء توضح الشروط

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الحج عن الغير تبرعًا، وذلك في فتوى تحت عنوان «ضوابط الحج عن الغير».

وأوضحت دار الإفتاء، أن الحج من العبادات التي فرضها الله تعالى على المسلمين القادرين، وأجمع الفقهاء على أنه لا يجوز للمسلم أن ينيب غيره في الحج عنه إذا كان قادرًا على أدائه بنفسه، أما العاجز عن أداء الحج بنفسه، فيجوز له أن ينيب غيره عنه في أداء الفريضة.

واستكملت، أنه من شروط النيابة في الحج عن الحي؛ أن يكون المحجوج عنه عاجزًا عن أداء الحج بنفسه، وأن يأذن المحجوج عنه للنائب في الحج عنه، وأن تكون نفقة الحج من مال المحجوج عنه، ويجوز التبرع بالمال للحج عن الغير، سواء كان المتبرع ولدًا للمحجوج عنه أو أجنبيًا عنه.

أدلة جواز الحج عن الغير تبرعًا

- حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه: قال: قلت يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ».

- حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: «فَوَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ».

قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صُومِي عَنْهَا». قالت: إنها لم تَحُجَّ قَطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عَنْهَا».

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال «مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قال أخٌ لي -أو قريبٌ لي- قال حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قال لا، قال «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».

فوائد الحج عن الغير

يُكافئ الحاج عن الغير أجرًا عظيمًا من الله تعالى.

يُساعد الحاج عن الغير على إسقاط فريضة الحج عن الميت أو العاجز.

يُعبّر الحج عن الغير عن صلة الرحم والبر بالوالدين والأقارب.

نصائح للحاج عن الغير

أن يتأكد من صحة شروط النيابة في الحج، وأن يختار نائبًا أمينًا تقرّ له الأمانة والصلاح، وأن يتابع النائب في أداء الحج عن قرب، وأن يدعو للمحجوج عنه بالقبول والثواب.

فيجوز الحج عن الغير تبرعًا، بشرط توفر شروط النيابة في الحج، ومن أهمها إذن المحجوج عنه وأن تكون نفقة الحج من ماله.