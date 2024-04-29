تعرف على شروط الحج 2024.. شرطان جديدان بينهما الحصول على تصريح

كشفت وزارتا الحج والعمرة والصحة بالسعودية عن شروط الحج 2024، إذ أضافت عدة شروط جديدة حتى يتمكن الراغبين من أداء المناسك المقدسة، وهو الحصول على تصريح الحج عبر منصة نُسك، مشددة على أن الحصول على التصريح أحد أساسيات أداء المناسك ومن يخالف هذا يتعرض للمسائلة، بالإضافة إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي.

شروط الحج 2024 الجديدة

ووضعت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في أداء المناسك، ومنها الآتي:

- الحصول على تصريح الحج 2024

- التسجيل في تطبيق صحتي للتأكد من حصول الراغبين على اللقاحات اللازمة.

- واشترطت على المقيمين داخل المملكة، أن يكون الحاج حاصلا على جرعة لقاح كورونا، ولقاح الأنفلونزا، ولقاح الحمى الشوكية بشرط أن يكون حصل عليه خلال 5 سنوات سابقة على أداء الحج.

- أما حجاج الخارج، فقد أعلنت وزارة الصحة أنه يجب الحصول على لقاح الحمي النيسيرية خلال مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، مع تقديم شهادة من البلد التابع لها الحاج تؤكد موعد الحصول على اللقاح، بالإضافة إلى الحصول على لقاح شلل الأطفال.

شروط أداء الحج

بينما جاءت شروط الحج المتعارف عليها كالآتي:

- أن يكون جواز السفر للحاج ساريا حتى نهاية ذى الحجة 1445 على الأقل.

- ألا يقل العمر عن 12 عاما.

- الحصول على لقاح كورونا، الإنفلونزا الموسمية، والحمى الشوكية.

- أن يكون الحاج خالصا من الأمراض المعدية.

وكانت هيئة كبار العلماء في السعودية، قد أعلنت منذ أيام أن من يؤدى مناسك الحج بدون الحصول على تصريح فأنه أثم، وأن الأصل في هذا القرار هو التيسير على المسلمين أداء المناسك، والتأكد من جودة الخدمات التي يتم تقديمها، مؤكدة أن من لم يستطيع الحصول على التصريح فأنه في حكم غير المستطاع.