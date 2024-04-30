النائبة سولاف درويش: حزمة الحماية الاجتماعية في عهد السيسي لم تحدث من قبل

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي حدثت من 2014 وحتى الآن، لم تحدث من قبل، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ6 آلاف جنيه، بخلاف أن الدولة قامت بتغيير قانون النقابات في 2017، لتوفير حماية أكبر للعامل، وإيجاد نقابات تحتوي على الكثير من الحريات للعمال.

صندوق طوارئ خاص للعمالة غير المنتظمة

وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الرئيس السيسي خلال عيد العمال السابق وجه بإنشاء صندوق طوارئ خاص للعمالة غيرالمنتظمة، كما أن الموازنة العامة للدولة رفعت تكلفة الحماية الاجتماعية من 470 لـ573 مليار دولار خلال العام الأخير.

تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

ولفتت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون ذوي الاحتياحات الخاصة نص على تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يأتي ضمن توفير الحماعية للعمال من هذه الفئة.