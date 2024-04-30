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«القاهرة الإخبارية»: بلينكن يواصل جولاته بالمنطقة بحثا عن حلول للهدنة في غزة

كتب:

شريف سليمان
11:01 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، بعنوان «بحثا عن حلول للهدنة.. وزير الخارجية الأمريكي يواصل جولاته بالمنطقة».

جولات متكررة لوزير الخارجية الأمريكي

ويواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولاته المكوكية في المنطقة العربية والتي تشمل السعودية والأردن وإسرائيل، في جولة هي السابعة له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إذ يسعى بلينكن إلى التوصل إلى حلول فعالة بشأن العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي قارب على شهره الثامن دون حلول ملموسة.

وزير الخارجية الأمريكي يبدو محملا بالكثير من التحديات والمخاوف في زيارته السابعة للمنطقة، إذ تأتي جولته بالتزامن مع تعنت الحكومة الإسرائيلية ونيتها مواصلة العدوان دون توقف، متجاهلة كل الدعوات الدولية بضرورة وقف إطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية.

تسليم المساعدات إلى غزة

قبل زيارة بلينكن للمنطقة تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجدد الأول رفضه شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، وضرورة إحراز تقدم باستمرار تسليم المساعدات وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية.

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بقلم شريف سليمان