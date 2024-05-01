طريقة معرفة إمكانيات الأبناء واختيار الكلية المناسبة.. «تنمية المهارات» كلمة السر

كشف الدكتور أمير طايل خبير المناهج وطرق التدريسا، والخبير التربوي، كيفية معرفة أولياء الأمور لإمكانيات وقدرات أبنائهم لإلحاقهم بالكليات والتخصصات التي تناسب قدراتهم، موضحا أن موهبة الأبناء تتضح منذ نعومة أظفارهم، فتجد هناك أطفال يحبون الرسم وآخرين يحبون الحساب والرياضيات.

تنمية مهارات الطلاب منذ الصغر

وأكد الخبير التربوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على أولياء الأمور عدم إرغام أبنائهم الطلاب على الالتحاق بكليات معينة، وأن عصر ما يسمى بكليات القمة وغيرها انتهى في ظل التخصصات العلمية المتقدمة التي أتاحتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أنه منذ الصغر تجب معرفة ما يهواه الطفل من مواهب والعمل على تنميتها بكافة الطرق العلمية.

وقال: تجد طفلا يهوى الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، ويجب تنميتها ومنحه الدورات والكورسات المعدة لموهبته، كي يكون قادرا في المستقبل على الالتحاق بالتخصص والعمل فيما بعد، وكذلك تنمية مواهب الابتكار والإبداع من خلال التشجيع والتحفيز على ذلك.

وتابع، أن جميع الأطفال موهوبون منذ الصغر، ولكن هناك فرقا بين ولي أمر يهتم وينمي وآخر يسلك المسلك التقليدي، في أن يكون الابن خليفة لأسرته في المجال والمهنة.