«النقابات»: العمال شركاء في التنمية وقدموا تضحيات كبيرة لمساندة الدولة

أكدت النقابات العمالية أن عمال مصر شركاء فى دفع عجلة التنمية، حيث أولت الدولة ملف الأيدى العاملة اهتماماً كبيراً خلال العشر سنوات الأخيرة، من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم، إذ أطلقت يد البناء لتعمير ربوع مصر ووفّرت الملايين من فرص العمل.

وهنّأ خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل عامل وعاملة على أرض مصر بمناسبة عيد العمال لما يقومون به من تضحيات كبيرة لمساندة الدولة، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وأشار «عيش» إلى تبنى الدولة ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تجرى عملية إعادة هيكلة لأغلب القطاعات، وهناك حزمة من القرارات التى تُسهم فى تشجيع المشروعات الصغيرة.

وقال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة فى تقديم خدمات كثيرة للعمال خلال السنوات الماضية، إذ عملت فى كل الاتجاهات حتى توفر حياة كريمة لعمال مصر، سواء من خلال تحسين الأجور، وإصلاحات هيكلية بجانب حوافز وبدلات ومكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة، وفقاً للكفاءة.

وأضاف: «جهود الدولة شملت تدريب العمال وإطلاق المبادرات، وتطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة؛ بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى المجهودات الأخرى التى شملت العمالة غير المنتظمة، والعمالة فى الخارج».

«البدوى»: ذوو الهمم كان لهم نصيب كبير من اهتمام الحكومة

وقال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين فى الصحافة والإعلام، إن الدولة وجّهت طاقتها خلال الفترة الأخيرة للاهتمام بكل فئات العمال، لعل أبرزها فئة العمالة غير المنتظمة التى قدّمت لها الدولة الدعم بأكثر من شكل، منها صندوق إعانات الطوارئ، الذى سيكون مسئولاً عن تدريب وتثقيف هذه النوعية من العمالة، إضافة إلى مساعدتهم فى الأزمات، وهناك المنحة التى قدّمها الرئيس السيسى فى احتفالية عيد العمال وقت أزمة «كورونا»، كما أن العمالة من ذوى الهمم كان لهم نصيب كبير من اهتمام الدولة بعد توجيه الرئيس بتخصيص نسبة 5% من الوظائف لهم.