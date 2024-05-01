كليات يحتاجها سوق العمل.. أبرزها «الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي»

حظي قطاع التعليم الجامعي خلال السنوات العشر الماضية، على اهتمام كبير من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والقطاعات القائمة على إدارته، بناء على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بوجود الكليات والبرامج العلمية والتخصصات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا ووظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، وبما يسهم في إيجاد خريجين متميزين مؤهلين لسوق العمل يمثلون نواة للثورة الصناعية والتنموية التي تشهدها الجمهورية الجديدة حاليا، والتنمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ككل.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الوزارة أن الرؤية والفكر الجديد للوزارة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وضرورة وجود تخصصات ريادية فريدة من نوعها تحقق التميز والتفوق للخريج المصري في أن يكون مؤهلًا وبقوة لسوق العمل، الذي أصبح في أشد الحاجة إلى برامج متميزة مرتبطة بالتكنولوجيا ومعاصرة للتقدم الذي يشهده العالم في كل المجالات.

مجالات علمية جديدة

وتستعرض «الوطن» فيما يلي عدد من البرامج والمجالات العلمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، وتتماشى مع وظائف المستقبل وفقا لتقرير صادر عن وزراة التعليم العالي والبحث العلمي:

هندسة الشبكات.

هندسة الذكاء الاصطناعي.

تصميم ألعاب الفديو.

الأمن السيبراني.

التسويق الرقمي.

نظم المعلومات.

التكنولوجيا الحيوية.

تكنولوجيا صناعة الأغذية.

إنترنت الأشياء.

تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

البرمجة.

- الكليات الجديدة في التخصصات

- كليات الذكاء الاصطناعي

- كليات الحسابات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

- كلية تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء.

- كليات العلوم الصحية التطبيقية.

- كليات علوم الأرض.

- معاهد النباتات الطبية والعطرية.

- كليات أبحاث وتطبيقات الليزر.

- كليات علوم المسنين.

- دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- كليات الطفولة المبكرة.

- كلية البيولوجيا الجزئية.

- كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف.

-كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة.

- كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- كلية النانو تكنولوجي.

- كلية الملابس و الموضة.

- كلية الدواء الطبيعي بالسويس.

- كلية تكنولوجيا صناعة السكر.

- كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا السكة الحديد.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا البناء والتشييد.

- تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربائية.

- تكنولوجيا المياه والتلوث.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

-التخصصات الصحية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

-الطاقة الجديدة والمتجددة .

-تكنولوجيا المعلومات.

- الميكاتروتكس.

-الأوتوتروتكس.

- تكنولوجيا الغاز والبترول.

- الخدمات الإلكترونية.

- تكنولوجيا الأطراف الصناعية.

- تكنولوجيا المعلومات.

- تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية.

- تكنولوجيا السيارات.

- تكنولوجيا الكهرباء.

- تكنولوجيا الميكانيكا.

- تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي.

- تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الباغة وتجهيز المنسوجات.

- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة.

- تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

-تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

-تكنولوجيا السكة الحديد.