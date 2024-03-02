برامج جديدة ضمن مبادرة «صناعة أديب» في مركز الموهوبين ببنها

أعلنت الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، إطلاق برامج جديدة ضمن فعاليات النادي الأدبي، ومبادرة صناعة أديب في مجالات الشهر والقصة القصيرة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد أحمد سمير مدير وحدة المواهب الأدبية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين.

كتابة القصة القصيرة

أوضحت مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، أن الفعاليات تضمنت مجموعة ورش عمل لطلاب جامعة بنها الموهوبين في كتابة القصة القصيرة بعنوان «مهارات كتابة القصة القصيرة»، يُحاضر فيها فؤاد مرسي الروائي والباحث في التراث الثقافي

وأضافت لـ«الوطن» يحصل الطلاب المشاركون على شهادات حضور، مشيرة أن مواعيد ورش العمل كالتالي:.

- الأحد 3 مارس الجاري

- الثلاثاء 5 مارس الجاري

- الخميس 7 مارس الجاري

وذكرت أن ورش العمل تبدأ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، موضحة أنه يمكن تسجيل البيانات على الرابط التالي من هنا، والاشتراك فى جروب الواتس للمتابعة من هنا

مهارات كتابة الشعر

أضافت أن الفعاليات تضم مجموعة ورش عمل لطلاب جامعة بنها الموهوبين في كتابة الشعر بعنوان «مهارات كتابة الشعر»، يُحاضر فيها الشاعر والروائي أشرف أبو اليزيد، حيث يحصل الطلاب المشاركون على شهادات حضور معتمدة بحضور التدريبات علي أن تكون مواعيد ورش العمل من 3 إلى 7 مارس الجاري حيث تبدأ الورش في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر مركز رعاية الموهوبين والمبدعين حيث يمكن المشاركة من خلال الرابط التالي من هنا، والاشتراك علي جروب الواتس من هنا