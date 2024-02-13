«التضامن» تدشن مرحلة جديدة من برامج الحماية من تعاطي المخدرات

‏دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة روضة السودان بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطبيق برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات، إذ سبق وتمّ تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة بديلة العشوائيات الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وروضة السيدة وأهالينا وحى الضواحي ببورسعيد وبشاير الخير، كما يجرى تنفيذ أيضًا برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها.

وأوضحت وزيرة التضامن أنَّ المبادرة تستهدف توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، وكذلك الرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج.

اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات

وأضافت أنَّ المبادرة تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة في المناطق المطورة بديلة العشوائيات بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

ولفتت إلى أنَّ هذه المبادرة تتضمن جميع المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة في المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق حي الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد وكذلك المناطق الجاري تطويرها، مبينًا أنَّ من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعي جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

إطلاق دوري رياضي

وأوضحت أنَّه سيتمّ تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة روضة السودان، بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، كما سيتمّ تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضًا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الأسر بالمنطقة لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.