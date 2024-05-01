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لبنان تشهد 3 حوادث مأساوية في يوم واحد.. «حرائق وفيضانات»

كتب:

أحمد عادل موسى
03:33 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
بيروت

بيروت

شهدت لبنان أمس العديد من الأحداث التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، فقد اجتاحت السيول بعض مناطق في البلاد، كما وقع حادث مأساوي أدى إلى اندلاع حريق في بيروت.

سيول تجتاح لبنان

مساء أمس، اجتاحت سيول غزيرة مناطق متعددة في لبنان، وتسببت في دخول المياه إلى مستشفى السيدة في جونية، ما أثّر على قسم الطوارئ داخل المستشفى، وإغراق موقف السيارات قرب المستشفى، وحدوث فوضى عارمة بالمكان.

فيما شهدت منطقة جونية سيولا كبيرة جراء تساقط الأمطار الغزيرة، ما تسبب في إعاقة حركة السير، وفي الشمال الشرقي للبنان غرقت شوارع وطرقات منطقة اليمونة.

اندلاع حريق في بيروت

وشهد أحد المطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حادثًا مأساويًا، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم اختناقًا، وأصيب شخصان آخران جراء اندلاع حريق في المطعم.

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار موقع الحادث في بشارة الخوري، وأكد ضرورة التحقيق السريع للكشف عن أسباب الحريق والمسؤولين عنه، وأعرب عن ثقته في القضاء اللبناني، معتبرًا أن الجميع يجب أن يثق بالقضاء للكشف عن الحقيقة، ووصف الحادث بالمأساوي، مشددًا على أهمية التزام الجميع بشروط السلامة العامة في لبنان.

وأثنى وزير السياحة اللبناني على جهود قوات الإطفاء في بيروت، التي استجابت بسرعة للحادثة، معربًا عن شكره لهم وتقديره لجهودهم في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وقدم التعازي لأسر الضحايا.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يعود سبب الحادث إلى انفجار أسطوانات الغاز، ما تسبب في اندلاع النيران في المطعم، الذي يقع داخل بناية تضم عددًا من الإدارات الحكومية الرسمية في لبنان.

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بقلم أحمد عادل موسى