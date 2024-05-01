لبنان تشهد 3 حوادث مأساوية في يوم واحد.. «حرائق وفيضانات»

شهدت لبنان أمس العديد من الأحداث التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، فقد اجتاحت السيول بعض مناطق في البلاد، كما وقع حادث مأساوي أدى إلى اندلاع حريق في بيروت.

سيول تجتاح لبنان

مساء أمس، اجتاحت سيول غزيرة مناطق متعددة في لبنان، وتسببت في دخول المياه إلى مستشفى السيدة في جونية، ما أثّر على قسم الطوارئ داخل المستشفى، وإغراق موقف السيارات قرب المستشفى، وحدوث فوضى عارمة بالمكان.

فيضانات في جونيه و كسروان في لبنان

لا إله إلا الله

30-4-2024 #Lebanon #Floods pic.twitter.com/RrxPwEisu1 — طقس_العالم (@Arab_Storms) April 30, 2024

فيما شهدت منطقة جونية سيولا كبيرة جراء تساقط الأمطار الغزيرة، ما تسبب في إعاقة حركة السير، وفي الشمال الشرقي للبنان غرقت شوارع وطرقات منطقة اليمونة.

اندلاع حريق في بيروت

وشهد أحد المطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حادثًا مأساويًا، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم اختناقًا، وأصيب شخصان آخران جراء اندلاع حريق في المطعم.

ووفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية، زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار موقع الحادث في بشارة الخوري، وأكد ضرورة التحقيق السريع للكشف عن أسباب الحريق والمسؤولين عنه، وأعرب عن ثقته في القضاء اللبناني، معتبرًا أن الجميع يجب أن يثق بالقضاء للكشف عن الحقيقة، ووصف الحادث بالمأساوي، مشددًا على أهمية التزام الجميع بشروط السلامة العامة في لبنان.

#بالفيديو: كارثةٌ جرّاء حريق داخل مطعم في #بيروت #لبنان

#عاجل ارتفاع عدد القتلى جرّاء حريق المطعم في بشارة الخوري في بيروت إلى ٩



أعلن فوج إطفاء #بيروت أن "عناصره أطفأت حريقاً في مطعم في منطقة بشارة الخوري في بيروت". ⁰وأوضح أن "تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم… pic.twitter.com/BjNWBSmcyK — طارق أبوزينب Tarek Abou Zeinab (@tarekabouz) April 30, 2024

وأثنى وزير السياحة اللبناني على جهود قوات الإطفاء في بيروت، التي استجابت بسرعة للحادثة، معربًا عن شكره لهم وتقديره لجهودهم في ظروف صعبة تمر بها البلاد، وقدم التعازي لأسر الضحايا.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يعود سبب الحادث إلى انفجار أسطوانات الغاز، ما تسبب في اندلاع النيران في المطعم، الذي يقع داخل بناية تضم عددًا من الإدارات الحكومية الرسمية في لبنان.