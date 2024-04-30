بعد وفاة 8 أشخاص في لبنان.. 10 نصائح للتعامل مع تسرب الغاز

شهد مطعم لبناني مساء اليوم، حادث انفجار أدى إلى وفاة 8 أشخاص، بالإضافة إلى سقوط جريحين، بسبب تسرب الغاز، لذا نقدم مجموعة من النصائح توضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز.

وكانت شركة «تاون جاس» في مصر، قد نشرت بعض النصائح، من أجل التعامل في حالة وجود تسرب للغاز، محددة بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند الاشتباه في تسربه، خاصة في الأماكن المغلقة.

نصائح لكيفية التعامل مع تسرب الغاز

1- عدم تشغيل مراوح الشفط.

2- عدم التعامل مع أي مواد ملتهبة.

3- يجب إخلاء المكان من أي شخص.

4- إطفاء مصادر الإشعال القريبة.

5- غلق محبس الغاز الرئيسي للمكان، والتأكد من إغلاق مصادر الغاز، من أجل وقف التسريب.

6- الابتعاد تمامًا عن مفاتيح الكهرباء سواء القيام بتشغيلها أو إيقافها.

7- تجنب المصادر التي تسبب شرارة النيران، مثل الضغط على مفتاح المصباح الكهربائي أو إشعال الولاعات أو التدخين.

8- الابتعاد عن أي جهاز كهربائي لمنع حدوث انفجار.

9- تهوية المكان الذي يحدث فيه التسريب، من خلال بفتح النوافذ والأبواب، لتشتيت الغاز المتسرب.

10- سرعة الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 129 من أجل اكتشاف مصدر التسريب وإصلاحه.

عمل فوج إطفاء بيروت من جميع مراكزه بمؤازرة من الدفاع المدني والهيئة الصحية بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٣٠ على إطفاء حريق مطعم Pizza secret في منطقة بشارةالخوري بناية غناجة حيث أدى تسرب مادة الغاز إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا بين قتيل و جريح.#فوج_إطفاء_بيروت #بلدية_بيروت pic.twitter.com/5F2RRBussC — Beirut Fire Brigade - Official Account (@beirut_fire) April 30, 2024

انفجار مطعم لبنان

كانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، قد نقلت أنباء عن تسرب غاز في مطعم أدى إلى حدوث انفجار، أسفر عنه وفاة 8 أشخاص وإصابة اثنين.