تحطم طائرة أمريكية طراز «F16» ونجاة قائدها من الموت

أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بتحطم طائرة مقاتلة من طراز «F16» تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من قاعدة «هولومان» الجوية في ولاية نيو مكسيكو.

تحطم طائرة مقاتلة

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، استجابت طواقم الإنقاذ والقوات الجوية العسكرية لتحطم طائرة مقاتلة من طراز «F16» خارج قاعدة هولومان الجوية بالقرب من متنزه وايت ساندز الوطني في ولاية نيو مكسيكو.

ولم تُوضح ملابسات وقوع الحادث بشكل واضح، ولكن التقارير تشير إلى أن الطيار نجا بسلام من الطائرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة، وسيتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

ويجدر بالذكر أن هذا هو الحادث الثالث الذي تتعرض له طائرة أمريكية من طراز «F16» خلال الستة أشهر الماضية منذ بداية العام.

وتستمر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، ما تسبب في مواجهة عسكرية وأزمة دولية بين البلدين وأيضًا الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة.