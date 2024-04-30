أعادا أحذية أمازون فكانت المفاجأة جنونية.. «قطة» في صناديق أمريكا

«تحب اللعب في الصناديق»، هكذا علق زوجان أمريكيان، على شحن قطتهما بالخطأ إلى كاليفورنيا من ولاية يوتا الواقعة غرب الولايات المتحدة، قصة طريفة شهدتها أمريكا، بطلتها قطة تدعى «جالينا»، تم شحنها بالخطأ من يوتا، إلى كاليفورنيا، وظلت لمدة 6 أيام في الصندوق دون طعام أو شراب.

قصة شحن القطة «جالينا» البالغة من العمر «6 سنوات»، وفق لصحيفة «جارديان» البريطانية، تعود إلى قرار زوجين أمريكيين يدعان كاري ومات كلارك، أعادا أحذية اشتراها من متجر «أمازون» فقاما بالخطأ بشحن قطتهما بدلا من الأحذية على بعد 650 ميلاً بالقرب من ريفرسايد بكاليفورنيا الواقعة غرب البلاد.

كاري كلارك، صاحبة القطة «جالينا»، إن قطتها تحب اللعب في الصناديق، فهذا جزء من شخصيتها، وكان الزوجان اعتقدا في وقت سابق، أنهما فقدا القطة نهائيا عقب بحثهما عنها في كل مكان.

أخبار جنونية، حصل عليها الزوجان كاري ومات كلارك، من على بعد 650 ميلاً بالقرب من ريفرسايد بكاليفورنيا بالعثور على شريحة قطتهما المفضلة «جالينا» الدقيقة، الزوجان الأمريكيان، وصفا الأنباء الواردة من غرب الولايات المتحدة بأنها أروع الأخبار الجنونية في العالم كله.

خجولة بعض الشيء

«خجولة بعض الشيء»، «وتحب لعبة الاختباء»، هكذا قالا صاحبا القطة «جالينا» حول قطتهما المفضلة، وفق لتصريحات نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية

صاحبا القطة «جالينا»، أضافا، أن قطتهما لديها عادة ممتعة غير حميدة ألا وهي اللعب في الصناديق، موضحة أنها جزء من شخصيتها حسبما ذكرت كاري ستيفنز كلارك.

وحول اختفاء القطة «جاليانا»، في 10 أبريل الجاري، أوضحت كاري ومات كلارك، أن منذ أسبوعين، اختفت القطة بشكل غامض، ولم يكن لديهما أي فكرة على الإطلاق عما حدث لقطتهما المفضلة.

ساعات طويلة قضاها الزوجان الأمريكيان في البحث عن علامة لوجود قطتهما المحبوبة «جالينا»، وضع طن من المنشورات والاتصال بالأصدقاء والعائلة لمساعدة كاري ومات كلارك في البحث عن «جالينا»، وقضى الزوجان لمدة اسبوع في البحث عن قطتهما المفضلة.

فقد الزوجان الأمريكيان العثور على قطتهما المفضلة إلا أن أخبارا جنونية وصلتهما عن طريق مكالمة هاتفية من على بعد 650 ميلاً، بالعثول على الشريحة الدقيقة الخاصة بـ«جالينا».

الزوجان الأمريكيان، أضافا أن قطتهما «جالينا» شقت طريقها إلى كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة عبر «أمازون»، كاري ومات كلارك، أوضحا أن قطتهما المحبوبة علقت في أحد طرود عملاق التجارة الإلكترونية كانت العائلة تعيد فيه بعض الأحذية اشترتها من الموقع.

موظفة بشركة «أمازون» تعثر على القطة «جالينا»

موظفة في شركة «أمازون» تدعى براندي اكتشفت القطة «جالينا»، ووضعتها تحت رعايتها لحين إعادتها إلى أصحابها اللذين أعربا عن امتنانهما لموظفة عملاق التجارة الإلكترونية لكل ما فعلته من أجل قطتهما المحبوبة.