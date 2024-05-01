مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا ستسمح باجتياح رفح الفلسطينية في حالة واحدة

أشاد السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية السابق، سفير مصر السابق في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالجهود المصرية التي تُبذل على مدار الساعة للوصول إلى صفقة تحقن دماء الفلسطينيين.

وقال خيرت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: «التصريحات الخاصة بالعملية في رفح الفلسطينية متناقضة من مختلف الأطراف حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، فأمريكا لا تريد أن تقتحم إسرائيل رفح الفلسطينية لأن هذا الأمر سيزيد موقفها إحراجا».

وأضاف: «أمريكا تحاول تحسين شكل إسرائيل في الخارج، لأنها تمثل ضغطا داخليا عليها فيما يتعلق بانتفاضات الجامعات والشوارع الغربية الأمريكية».

وتابع: «من وجهة نظري، حماس لن ترفض مقترح وقف إطلاق النار، ولكن سيكون لديها بعض الاستفسارات وبذلك ترمي الكرة في ملعب إسرائيل، وأتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح الضوء الأخضر لإسرائيل باجتياح رفح إذا رفضت حماس مقترح الهدنة».